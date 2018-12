Kurzbahn-WM: Köhler und Kusch überzeugen

Hangzhou (SID) - Vizeeuropameisterin Sarah Köhler hat ihre Medaillenhoffnung bei der Kurzbahn-WM in Hangzhou gewahrt. Die 24 Jahre alte Magdeburgerin zog über 800 m Freistil als Dritte (8:15,15 Minuten) ins Finale am Donnerstag ein.

Als Dritte im Finale: Sarah Köhler © SID

Mit einer starken Vorstellung qualifizierte sich zudem der Essener Marius Kusch als Vorlaufdritter über 100 m Schmetterling für das Halbfinale. "Das Becken fühlt sich schnell an, ich habe aber noch mit der Zeitverschiebung zu kämpfen", sagte Kusch, der in persönlicher Bestzeit (49,54) nur die beiden Topstars Caeleb Dressel (USA) und Chad le Clos (Südafrika) an sich vorbeiziehen lassen musste.

Auch Freistilschwimmerin Annika Bruhn (Neckarsulm) überstand im 100-m-Rennen als 14. (53,61.) die Auftakthürde. Ausgeschieden sind dagegen die beiden Staffeln des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) über 4x50 m Lagen der Frauen und im Mixed-Wettbewerb über 4x50 m Freistil.