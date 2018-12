Kurzbahn-WM: Titelverteidiger Koch scheitert im Halbfinale

Hangzhou (SID) - Schwimmer Marco Koch ist bei seiner Titelverteidigung bei der Kurzbahn-WM im chinesischen Hangzhou bereits im Halbfinale ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Frankfurter scheiterte über 100 m Brust als 13. (57,39) klar am anvisierten Finaleinzug. Auch Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm) verpasste auf Rang neun (57,21) den Endlauf am Mittwoch.

Marco Koch hat das Finale über 100 m Brust verpasst © SID

"Das war alles okay, es hat sich schon besser angefühlt als im Vorlauf", sagte Koch. Der 28-Jährige, der bei der Kurzbahn-WM vor zwei Jahren in Kanada Doppel-Gold gewonnen hatte, legt sein Hauptaugenmerk auf das 200-m-Rennen am Donnerstag. Doch auch dort geht der Titelverteidiger aufgrund der bärenstarken Konkurrenz aus Asien und Russland nicht als Favorit an den Start.

Nach seinem Wechsel von Darmstadt nach Frankfurt arbeitete Koch zunächst lange an seinem Fitnesszustand, das Wassertraining kam deswegen etwas zu kurz. Kochs Kraftwerte seien "alle besser als je zuvor", versicherte Bundestrainer Henning Lambertz, das Gefühl für die perfekte Technik und die richtige Taktik müsse sein Schützling aber noch finden.