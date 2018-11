Kurzcomeback von Hambüchen bei Show-Wettkampf in London

Hamburg (SID) - Kurzcomeback von Fabian Hambüchen: Der Reck-Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016 kehrt für einen Tag auf die große internationale Turnbühne zurück. Der mittlerweile 31-Jährige steht auf der Teilnehmerliste der "Superstars of Gymnastics", die sich am 23. März 2019 (13.30 Uhr) in London ein Showduell an den Geräten liefern.

Fabian Hambüchen nimmt an Showduell in London teil © SID

"Ich habe noch gute Erinnerungen an die Halle aus dem Jahr 2012, als ich dort bei Olympia die Silbermedaille am Reck gewinnen konnte. Daher weiß ich, dass die Fans eine elektrisierende Atmosphäre erzeugen werden", sagte Hambüchen, der seine internationale Wettkampfkarriere nach den Spielen von Rio beendet hatte.

Rekord-Weltmeisterin Simone Biles aus den USA ist der Topstar der hochdotierten Veranstaltung. Eingeladen wurden auch die Doppel-Olympiasieger Max Whitlock (Großbritannien) und Alija Mustafina (Russland).