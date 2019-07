Kurzer Schreckmoment für Kovac: Fan packt Bayern-Trainer am Fuß

München (SID) - Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat nach dem Training am Dienstagvormittag einen kurzen Schreckmoment erlebt. Der 47-Jährige stand nach der kurzen Einheit an einer Schranke, um Autogramme zu schreiben. Ein Fan krabbelte unter der Absperrung durch und packte Kovac am Fuß.

Glaubt an eine Sane-Verpflichtung: Nico Kovac © SID

Als die nahe stehenden Ordner eingriffen, flüchtete der Mann. Die Sicherheitskräfte unterrichteten die Polizei. Diese nahm den Bayern-Anhänger in Gewahrsam. Der deutsche Rekordmeister bestätigte am Abend vor dem Halbfinalspiel beim Audi Cup gegen Fenerbahce Istanbul den Vorfall.