Kvitfjell: Abfahrtstraining und Ersatz-Abfahrt für Garmisch abgesagt

Kvitfjell (SID) - Das Abfahrtstraining der Skirennläufer im norwegischen Kvitfjell ist am Donnerstag wegen starker Winde am Olympiabakken abgesagt worden. Gleichzeitig wurde auch die für Freitag geplante Ersatz-Abfahrt für das abgesagte Rennen in Garmisch-Partenkirchen vom 2. Februar ersatzlos gestrichen. Stattdessen ist um 11.00 Uhr ein Training für die reguläre Abfahrt am Samstag geplant. In Kvitfjell steht am Sonntag zudem ein Super-G auf dem Programm.