Kwayie gewinnt über 60 m beim ISTAF Indoor

Berlin (SID) - Sprinterin Lisa Marie Kwayie hat beim ISTAF Indoor in Berlin stark aufgetrumpft. Die Lokalmatadorin aus Neukölln gewann am Freitagabend die 60 m in 7,25 Sekunden und stellte eine neue Saisonbestleistung auf. Zweite wurde die Tschechin Klara Seidlova (7,26 Sekunden) vor Yasmin Kwadwo (Paderborn), die in 7,36 Sekunden auch die beste Zeit ihrer bisherigen Saison lief.