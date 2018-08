Kwayie löst bei EM über 100 m Ticket fürs Halbfinale

Berlin (SID) - Lokalmatadorin Lisa Marie Kwayie hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin als dritte deutsche Sprinterin das Halbfinale über 100 m erreicht. Die 22-Jährige aus Neukölln lief am Montagnachmittag im Olympiastadion als schnellste Läuferin ihres Erstrundenrennens in 11,30 Sekunden in die Vorschlussrunde.

Lisa Marie Kwayie (links) gewinnt den Vorlauf über 100 m © SID

"Ich kann es gar nicht glauben, es ist wie ein Traum, es ist wunderbar", sagte die Berlinerin nach ihrem Rennen.

Medaillenkandidatin Gina Lückenkemper (Leverkusen) und Tatjana Pinto (Paderborn) waren für das Halbfinale am Dienstag (19.05 Uhr) ebenso gesetzt worden wie die drei Jahresschnellsten Dina Asher-Smith (Großbritannien), Mujinga Kabundji (Schweiz) und Dafne Schippers (Niederlande). Das Finale findet ebenfalls am Dienstag (21.30) statt.