Kwayie verzichtet auf Start über 100 m

Doha (SID) - Sprinterin Lisa-Marie Kwayie verzichtet bei der WM in Doha auf einen Start über die 100 m am Samstag. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am späten Freitagabend mit und erklärte, die Neuköllnerin wolle sich auf die 200 m und die 4x100-m-Staffel konzentrieren.

Kwayie geht in Doha nicht über 100 m an den Start © SID

Damit starten über die 100 m in den Vorläufen (ab 15.30 Uhr) aus deutscher Sicht Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) und die deutsche Meisterin Tatjana Pinto (Paderborn). Bei der Heim-EM in Berlin im vergangenen Jahr hatte die deutsche 4x100-m-Staffel Bronze gewonnen.