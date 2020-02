LEC: Deutsche Teams verlieren

Köln (SID) - Die deutschen Teams finden in der Frühjahrssaison der League of Legends European Championship (LEC) weiter nicht in die Spur. Die eSportler von Schalke 04 kassierten gegen das Team excel eSports ihre achte Niederlage im zehnten Saisonspiel und bleiben damit auf dem drittletzten Platz. Die Kölner Mannschaft SK Gaming liegt nach der Niederlage gegen das zuvor noch sieglose Team Vitality mit den Königsblauen gleichauf.

Die deutschen Teams unterlagen bei der LEC © SID

Die besten sechs Teams der Zehnerliga erreichen die Play-offs, gespielt wird jeweils Freitag- und Samstagabend. Um die WM-Qualifikation spielen die Mannschaften erst in der Sommersaison.

Im Vorjahr war Schalke im Sommer erst im Halbfinale der Play-offs gescheitert, nachdem man diese im Frühjahr noch hauchdünn verpasst hatte. Für das im Aufbau befindliche junge Team von SK Gaming war im Frühjahr die erste Play-off-Runde Endstation, ehe in der Sommersaison bereits nach der regulären Saison Schluss war.