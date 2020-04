LEC: Lohmann verteidigt Titel mit G2 erfolgreich

Köln (SID) - Der deutsche Trainer Fabian "GrabbZ" Lohmann hat mit seinem Team G2 den Titel der League of Legends European Championship (LEC) erfolgreich verteidigt. Der Tabellenerste der regulären Spielzeit ließ FNatic im Play-off-Finale der Frühjahrssaison beim 3:0 keine Chance und sicherte sich zum dritten Mal in Folge die europäische Krone bei League of Legends.

Mit dem insgesamt siebten Triumph schließt G2 zu Finalgegner Fnatic als Rekordsieger der LEC auf, bei 15 Austragungen konnte nur Team Alliance im Jahr 2014 die Dominanz der beiden Traditionsteams durchbrechen. Nach dem souveränen Hauptrundensieg hatte die Mannschaft von "GrabbZ" Lohmann in den Play-offs anfangs geschwächelt, kämpfte sich über die Verliererrunde aber doch bis ins Endspiel.

Die deutschen Teams hatten die Play-off-Qualifikation in der Frühlingssaison klar verpasst. Die eSportler von Schalke 04 schafften in der Zehnerliga lediglich Rang acht, die Kölner Mannschaft SK Gaming landete sogar noch einen Platz dahinter.

Im Vorjahr war Schalke im Sommer erst im Halbfinale der Play-offs gescheitert, nachdem man diese im Frühjahr noch hauchdünn verpasst hatte. Für das im Aufbau befindliche junge Team von SK Gaming war im Frühjahr die erste Play-off-Runde Endstation, ehe im Sommer bereits nach der regulären Saison Schluss war.

In der nun bevorstehenden Sommerspielzeit wird es für die Teams auch um die WM-Qualifikation gehen.