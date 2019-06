LEC: Schalke siegt zum Auftakt, SK unterliegt im "Clasico"

Berlin (SID) - Die eSportler von Schalke 04 haben einen erfolgreichen Auftakt in die Sommersaison der League of Legends European Championship (LEC) hingelegt. Die Königsblauen setzten sich in einem umkämpften Spiel gegen Excel Esports durch. Ebenfalls einen Sieg sicherte sich Topfavorit G2 eSports mit dem deutschen Headcoach Fabian "GrabbZ" Lohmann. Die Sieger der Frühlingssaison gewannen im ersten Spiel gegen Splyce.

G2 ESports ist in die Gruppenphase der LoL-WM eingezogen © SID

Eine Niederlage musste dagegen das zweite deutsche Team SK Gaming hinnehmen. Im Traditionsduell gegen Fnatic kassierte SK eine klare Niederlage. "Mit dem El Clasico beginnen zu dürfen, das ist mega. Das wird richtungweisend", hatte CEO Alexander Müller vor dem Auftakt noch zum SID gesagt. Die besten sechs Teams der Zehnerliga erreichen die Play-offs. Drei Teams fahren zur WM.