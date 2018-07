Laboureur/Sude beim Major in Gstaad erneut im Finale

Gstaad (SID) - Die Beachvolleyball-Weltranglistenersten Chantal Laboureur und Julia Sude sind beim World-Tour-Turnier der Major Series im schweizerischen Gstaad erneut ins Finale eingezogen. Die Titelverteidigerinnen setzten sich in der Runde der letzten Vier in einem umkämpften Spiel mit 2:1 (25:27, 21:14, 18:16) gegen die Kanadierinnen Heather Bansley/Brandie Wilkerson durch.

Laboureur und Sude bejubeln ihren Finaleinzug © SID

Im Finale geht es um 14.45 Uhr (DAZN) gegen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes (Kanada). Laboureur/Sude verwandelten den zweiten Matchball zum 18:16 und zogen zum zweiten Mal in dieser Saison in ein World-Tour-Finale ein. Die Stuttgarterinnen waren mit einer Niederlage in das mit 600.000 Dollar dotierte Turnier in den Schweizer Bergen gestartet, gaben dann aber bis ins Halbfinale keinen Satz mehr ab.

Am Dienstag beginnt für das topgesetzte Nationalteam die Europameisterschaft in den Niederlanden. In Apeldoorn treffen die Titelkandidatinnen in der Gruppe A zum Auftakt auf die Italienerinnen Marta Menegatti/Laura Giombini (12 Uhr).