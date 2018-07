Laboureur/Sude kassieren überraschende Auftaktniederlage bei Beach-EM

Den Haag (SID) - Die Beachvolleyball-Weltranglistendritten Chantal Laboureur und Julia Sude haben zum Auftakt der Europameisterschaft in den Niederlanden eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Die Titelkandidatinnen vom MTV Stuttgart verloren gegen die Außenseiterinnen Marta Menegatti/Laura Giombini mit 1:2 (18:21, 21:18, 6:15) und stehen damit bereits unter Druck. Das italienische Duo ist laut Setzliste das schwächste Team in der Frauen-Konkurrenz.

Das Duo Laboureur/Sude (r.) startet mit einer Niederlage © SID

"Wir sind Sonntagmorgen um drei hier angekommen, wir hatten nicht viel Zeit uns zu akklimatisieren. Aber wir hatten in diesem Jahr schon öfter einen schlechten Start und sind dann im Turnier noch richtig weit gekommen", sagte Sude. Um 20.30 Uhr steht für Laboureur/Sude die zweite Partie der Gruppe A auf dem Programm. In Apeldoorn geht es gegen Liliana/Elsa. Die an Nummer 17 gesetzten Spanierinnen haben bereits einen Sieg auf dem Konto.

Unterdessen starteten Karla Borger und Margareta Kozuch (DJK TuSA 06 Düsseldorf) mit einem Sieg in das Turnier. Im deutschen Duell gegen Kim Behrens/Sandra Ittlinger (OSC Baden-Württemberg) gewann das an Nummer sieben gesetzte Duo mit 2:0 (21:19, 21:16). "Das war ein wirklich guter Auftakt für uns, auch wenn wir am Anfang nicht reingekommen sind und hart für den Sieg kämpfen mussten", sagte Borger. Am Abend stehen beide Teams in der Gruppe G in Rotterdam erneut auf dem Court.

Insgesamt nehmen jeweils 32 Frauen- und Männer-Teams teil. Die Vorrunde wird in acht Vierer-Gruppen ausgespielt. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Zweiten und Dritten spielen noch eine Zwischenrunde zur Qualifikation für die Runde der letzten 16.