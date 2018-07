Laboureur/Sude trotz EM-Fehlstarts vor Einzug in nächste Runde

Den Haag (SID) - Die Beachvolleyball-Weltranglistendritten Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart) haben bei der EM in den Niederlanden mit einer ausgeglichenen Auftaktbilanz ihre Chancen auf den Einzug in die nächste Runde gewahrt. Nach einer Niederlage und einem anschließenden Sieg können die Titelkandidatinnen am Mittwoch durch einen weiteren Erfolg weiterkommen. Sollten ihre nächsten Gegner nach einer Aufgabe im ersten Match und einem Verzicht auf die zweite Vorrunden-Begegnung erneut nicht antreten, würden Laboureur/Sude die nächste Runde sogar kampflos erreichen.

Das Duo Laboureur/Sude (r.) startet mit einer Niederlage © SID

Eine 1:1-Bilanz steht nach dem EM-Auftakt auch für die deutschen Damen-Kombinationen Karla Borger/Margareta Kozuch (Düsseldorf) und Kim Behrens/Sandra Ittlinger (OSC Baden-Württemberg) zu Buche. Borger/Kozuch gewannen dabei als Nummer sieben der Setzliste das nationale Duell mit Behrens/Ittlinger 2:0 (21:19, 21:16). Nach einem Spiel weiter eine weiße Weste haben die mitfavorisierten Hamburgerinnen Victoria Bieneck/Isabel Schneider. Bei den Männern stehen Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hameln) als einziges Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im EM-Teilnehmerfeld nach bislang zwei Niederlagen zum Vorrunden-Abschluss am Mittwoch unter Erfolgszwang.