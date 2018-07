Laboureur/Sude über Umweg ins EM-Achtelfinale

Den Haag (SID) - Die Beachvolleyball-Weltranglistendritten Chantal Laboureur/Julia Sude sind bei den Europameisterschaften in den Niederlanden ins Achtelfinale eingezogen. Die Titelkandidatinnen meisterten nach der durchwachsenen Gruppenphase den Umweg über die Zwischenrunde und schlugen das finnische Duo Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen 2:0 (24:22, 22:20).

Laboureur/Sude ziehen ins Achtelfinale ein © SID

Im Achtelfinale folgt am Abend für das topgesetzte Stuttgarter Duo, das die Vorrunde überraschend nur auf dem zweiten Platz beendet hatte, nun das Duell gegen Joy Stubbe und Marleen Ramond-van Iersel aus dem Gastgeberland.

Auch Karla Borger/Margareta Kozuch stehen nach dem 2:0 (27:25, 21:15) gegen die Niederländerinnen Sophie van Gestel/Marloes Wesselink in der Runde der letzten 16, wo Nina Betschart/Tanja Hüberli (Schweiz/Nr. 5) auf die Düsseldorferinnen warten.

Das einzige deutsche Männer-Duo Arne Bergmann/Yannick Harms hatte am Vormittag den Einzug in die K.o.-Phase perfekt gemacht. Nach zwei Niederlagen reichte dem Team aus Hameln ein 2:1 (21:14, 19:21, 15:11) im dritten Gruppenspiel gegen die Litauer Arnas Rumsevicius/Lukas Kazdailis, um das vorzeitige Aus abzuwenden und das selbst gesteckte Ziel zu erreichen.

"Nach dem deutlichen ersten Satz haben wir ein bisschen den Faden verloren, die Bedingungen sind weiterhin schwierig", sagte Bergmann bei beachvolleyball.de. Für Bergmann/Harms geht es am Freitag weiter, der Gegner in der ersten K.o.-Runde steht noch nicht fest. Die Auslosung der Partien findet am Abend statt.