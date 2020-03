Länderspiel zwischen Österreich und Türkei ohne Zuschauer

Köln (SID) - Das Länderspiel zwischen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und der Türkei wird aufgrund der angeordneten Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus am 30. März ohne Zuschauer stattfinden. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Mittwoch bekannt gab, werden die Kosten aller bisher verkauften Tickets für die Begegnung in Wien an die Fans zurückerstattet.

Österreich hatte am Dienstag alle Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern bis vorerst Anfang April verboten. In der österreichischen Bundesliga sowie in der 2. Liga wurden die Begegnungen der kommenden beiden Spieltage "vorerst ausgesetzt".