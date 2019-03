Längstes Spiel der österreichischen Eishockey-Geschichte: KAC gewinnt nach 121 Minuten

Bozen (SID) - Der österreichische Eishockey-Rekordmeister KAC aus Klagenfurt hat das längste Spiel in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gewonnen. Die Kärntner setzten sich im Viertelfinale der Play-offs beim HCB Südtirol in Bozen/Italien nach genau 120:51 Minuten mit 4:3 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Johannes Bischofberger in der vierten Verlängerung per Volley.

Der KAC Klagenfurt setzte sich nach 120:51 Minuten durch © SID

Das bislang längste Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lieferten sich die Kölner Haie und Adler Mannheim am 22. März 2008. Die Haie gewannen nach 168:16 Minuten (5:4 n.V.).