Lakers verlieren auch im Madison Square Garden

New York (SID) - Die Los Angeles Lakers haben ihre Negativserie in der Basketball-Profiliga NBA mit Kurzarbeiter Moritz Wagner fortgesetzt. Der 16-malige Meister unterlag 123:124 bei den New York Knicks und kassierte die dritte Niederlage nacheinander.

Superstar LeBron James hatte die Chance, beim letzten Angriff den Sieg zu holen, wurde aber unter dem Korb vom Kroaten Mario Hezonja geblockt. "King" James kam als bester Werfer des Spiels auf 33 Punkte, acht Assists und sechs Rebounds.

Wagner (21) durfte beim Duell im Madison Square Garden, das bereits um 12.00 Uhr Ortszeit begann, nur viereinhalb Minuten spielen. Der Berliner verbuchte in der kurzen Zeit sechs Punkte. L.A. hat mit 31 Siegen und 39 Niederlagen nur noch theoretische Chancen auf den Play-off-Einzug.