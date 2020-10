Lampard lobt Rückkehrer Rüdiger: "Hatte nie Zweifel an Toni"

München (SID) - Teammanager Frank Lampard vom englischen Spitzenklub FC Chelsea hat Nationalspieler Antonio Rüdiger nach dessen gelungener Rückkehr auf großer Bühne mit einem Sonderlob bedacht. "Ich hatte nie Zweifel an Toni", sagte Lampard nach dem 4:0 (1:0) der Blues in der Champions League beim FK Krasnodar. Für Rüdiger war es der erste Einsatz für seinen Klub in dieser Saison.

Antonio Rüdiger und Chelsea-Teammanager Frank Lampard © SID

"Seine Trainingsleistungen und seine Professionalität waren immer gut, seit ich hier bin, besonders in den vergangenen Wochen", ergänzte Lampard. Dennoch hatte der frühere englische Nationalspieler den Verteidiger in den vorherigen neun Pflichtspielen nur dreimal in den Kader berufen, Rüdiger spielte aber keine einzige Sekunde.

Der 27-Jährige hatte deshalb einen Wechsel erwogen, ein mögliches Leihgeschäft mit Stadtrivale Tottenham Hotspur zerschlug sich aber. Zuletzt soll es zwischen Rüdiger und Lampard ein klärendes Gespräch gegeben haben. Ein Abschied im Winter ist dennoch nicht vom Tisch: Rüdiger hofft mit Blick auf die EM im kommenden Sommer weiter auf mehr Einsatzzeiten.

Lampard betonte außerdem, er sei "sehr zufrieden mit der Konzentration und der Hingabe" gewesen, mit der seine Abwehr um Rüdiger die Null verteidigte. Dabei hob er das Zentrum mit Rüdiger und Kurt Zouma besonders hervor. Dass Chelsea das Spiel ohne Gegentor überstanden habe, sei "ihr Verdienst".