Lange Sperre für Ex-Frankfurter Rebic im Europapokal

Köln (SID) - Der ehemalige Frankfurter Ante Rebic muss lange auf seine Rückkehr auf die europäische Fußball-Bühne warten. Nach seinem Platzverweis im Play-off-Rückspiel der Eintracht in der Europa League gegen Racing Straßburg (3:0) wurde der Angreifer von der UEFA für fünf Europapokalpartien gesperrt. Vier Tage nach seiner Roten Karte wechselte der kroatische Vizeweltmeister zum AC Mailand.

Fünf Spiele Sperre in Europapokal-Partien für Rebic © SID

Da Milan wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay von der laufenden Europa-League-Saison ausgeschlossen wurde, kann der 25-Jährige seine Sperre frühestens in der kommenden Spielzeit absitzen. Gegen Straßburg hatte Rebic wegen eines groben Foulspiels gegen Racing-Schlussmann Matz Sels einen umstrittenen Platzverweis kassiert, laut UEFA beleidigte er anschließend auf seinem Weg in die Kabine noch einen der Schiedsrichter.