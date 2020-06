Langer mit ordentlichem Start bei zweitem Turnier nach Corona-Pause

Washington (SID) - Deutschlands Golfidol Bernhard Langer hat auf der US-Tour bei seinem zweiten Turnier nach der Corona-Pause einen ordentlichen Start erwischt. Der 62-Jährige blieb zum Auftakt der RBC Heritage in South Carolina mit einer 69er Runde zwei Schläge unter Par und hat als geteilter 45. gute Chancen, den Cut zu schaffen.

Ordentlicher Auftakt für Bernhard Langer © SID

Die Führung beim mit 7,1 Millionen Dollar dotierten Traditionsturnier auf dem Harbour Town Link Golf Course übernahmen Ian Poulter aus England und der US-Amerikaner Mark Hubbard mit jeweils 64 Schlägen.

Langer, seit 2002 Mitglied der World Golf Hall of Fame, erwischte mit drei Bogeys auf den ersten neun Löchern einen Fehlstart, konnte sich aber in der zweiten Hälfte der Runde deutlich steigern. In der Vorwoche hatte der gebürtige Anhausener beim ersten Turnier nach knapp dreimonatiger Wettkampfpause im texanischen Fort Worth den Cut verpasst.

Die Spieler müssen sich seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs an regelmäßige Messungen der Körpertemperatur und COVID-19-Tests sowie die in weiten Teilen der Welt praktizierte Abstandsregelung gewöhnen.