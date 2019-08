Langers Ryder-Cup-Teamkollege Gordon Brand Jnr gestorben

London (SID) - Bernhard Langers ehemaliger Ryder-Cup-Teamkollege Gordon Brand Jnr ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das teilte die Europa-Tour der Profigolfer am Donnerstag mit. Der Schotte stand wie Langer im europäischen Team, das 1987 in Dublin/Ohio mit einem 15:13 den ersten Auswärtssieg in den USA gefeiert hatte. 1989 verteidigten Langer, Brand Jnr und Co. den Pokal durch ein 14:14 im englischen Sutton Coldfield (The Belfry) erfolgreich.

Brand Jnr war 1981 Golfprofi geworden. Er gewann acht Turniere auf der Europa-Tour. Sein Landsmann Sam Torrance, der 1989 im Vierer Spielpartner von Brand war, meinte: "Die Nachricht bricht mir das Herz. Er war über 40 Jahre lang einer meiner besten Freunde. Ich werde Dich vermissen. Ruhe in Frieden."