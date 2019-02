Langläuferin Carl starke Sechste bei WM-Generalprobe

Cogne (SID) - Skilangläuferin Victoria Carl (Zella-Mehlis) hat im letzten Rennen vor der WM in Seefeld mit ihrem besten Karriereergebnis geglänzt. Die frühere Junioren-Weltmeisterin wurde im italienischen Cogne Sechste über 10 km im klassischen Stil und tankte wie schon am Tag zuvor Sandra Ringwald (Schonach) mit Platz zwei im Sprint reichlich Selbstvertrauen vor dem am Mittwoch beginnenden Saisonhöhepunkt.

Verpasste das Teamsprint-Finale: Victoria Carl © SID

In Abwesenheit der besten Läuferinnen aus Norwegen und Schweden lag die 23 Jahre alte Carl 32,5 Sekunden hinter Siegerin Kerttu Niskanen aus Finnland, zu Platz drei fehlten ihr 19,9 Sekunden. Carls bestes Resultat waren zuvor siebte Plätze in Lahti 2015 und Kuusamo 2016 ebenfalls über 10 km klassisch gewesen.

Ebenfalls so weit vorne platziert wie nie zuvor waren am Sonntag Pia Fink (Bremelau) als Zwölfte und Nadine Herrmann (Bockau) auf Rang 19. Die erste Entscheidung in Seefeld fällt am Donnerstag im Freistilsprint.