Langläuferin Krehl sprintet erstmals in die Top 10

Köln (SID) - Skilangläuferin Sofie Krehl ist erstmals in ihrer Karriere in die Top 10 gesprintet und hat sich nachdrücklich für die WM in ihrer Heimat Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) empfohlen. Beim Freistilsprint im schwedischen Ulricehamn schied die 25-Jährige erst im Halbfinale aus und wurde in der Endabrechnung Achte.

Maja Dahlqvist kann ihren ersten Weltcupsieg feiern © SID

Zuvor hatte Krehl einen zwölften Platz im Dezember 2019 in Planica als bestes Weltcupergebnis auf dem Konto gehabt. In Ulricehamn konnten zudem Victoria Carl (Zella-Mehlis) als 13., Coletta Rydzek (Oberstdorf) als 19. und Nadine Herrmann (Bockau) als 24. Weltcup-Punkte sammeln.

In Abwesenheit der besten Norwegerinnen feierte die Schwedin Maja Dahlqvist ihren ersten Weltcupsieg. Bei den Männern erreichte kein deutscher Läufer die K.o.-Runde der besten 30, der Sieg ging durch Oskar Svensson ebenfalls an Schweden.