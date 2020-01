Langläuferinnen Achte im Teamsprint von Dresden

Dresden (SID) - Die deutschen Skilangläuferinnen haben beim Teamsprint in Dresden das Podest verpasst. Im Finale des Heim-Weltcups am Königsufer belegten Sofie Krehl (Oberstdorf) und Anne Winkler (Sayda) am Sonntag in 15:55,99 Minuten Rang acht. Nadine Herrmann (Oberstdorf) und Alexandra Danner (Lenggries), das zweite deutsche Duo, waren als Zehnte ihres Laufes bereits im Halbfinale ausgeschieden.

Sofie Krehl und Winkler landeten auf dem achten Platz © SID

Den Sieg bei den Damen sicherten sich Maja Dahlqvist und Linn Svahn (Schweden/15:43,70 Minuten), Letztere hatte am Samstag bereits den Einzel-Sprint gewonnen. Die Herren-Konkurrenz gewannen schließlich die Franzosen Lucas Chanavat, ebenfalls Einzel-Sieger, und Renaud Jay (14:30,66 Minuten).

Die beiden deutschen Herren-Teams waren derweil bereits im Halbfinale klar gescheitert. Anian Sossau (Eisenärzt) und Max Olex (Partenkirchen) waren als Neunte ihres Durchgangs genauso chancenlos wie Maxim Cervinka (Bertsdorf) und Jonas Schröter (Hirschau), die gar nur 14. wurden.