Langlauf: Carl/Ringwald verpassen Medaille - Gold für Schweden

Seefeld in Tirol (SID) - Die Langläuferinnen Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sandra Ringwald (Schonach) haben bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld eine Medaille im Teamsprint verpasst. Nach 6x1,2 km in der klassischen Technik belegten Carl und Ringwald mit 6,71 Rückstand auf Gold den sechsten Platz.

Verpasste das Teamsprint-Finale: Victoria Carl © SID

Den Titel sicherte sich im Schlusssprint das Team aus Schweden mit Stina Nilsson und Maja Dahlqvist vor den beiden Sloweninnen Katja Visnar und Anamarija Lampic. Den Favoritinnen aus Norwegen mit Ingvild Flugstad Östberg und Titelverteidigerin Maiken Caspersen Falla blieb nur Bronze. Norwegen kassierte damit bei den Langlauf-Wettbewerben in Seefeld die erste Niederlage.

"Die Mädels sind saustark gelaufen und haben taktisch alles umgesetzt, was wir ihnen mitgegeben haben", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder in der ARD: "Wenn du in einer Kurve mal eine Lücke hast, ist es schwer, die zu schließen. Wir sind im Damen-Teamsprint nahe dran, es muss alles passen, dann können wir auch um Medaillen mitkämpfen. Das ist unser Ziel für die kommenden Jahre."

Janosch Brugger (Schluchsee) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) hatten den Einzug ins Finale des Männer-Wettbewerbs nach Platz sieben in ihrem Halbfinale verpasst.