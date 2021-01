Langlauf: Klaebo kehrt in den Weltcup zurück

Köln (SID) - Langlauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Klaebo kehrt nach seiner freiwilligen Corona-Pause in den Weltcup zurück. Der 24-Jährige plane Starts bei den Rennen in Lahti/Finnland am 23./24. Januar und eine Woche später in Falun/Schweden, sagte der norwegische Sprinttrainer Arild Monsen.

Johannes Hösflot Klaebo kehrt nach seiner Pause zurück © SID

Klaebo hatte nach seinem Gesamtsieg beim Ruka-Triple zum Saisonstart auf die Weltcups in Davos und Dresden sowie die laufende Tour de Ski verzichtet. Begründet hatte er seine Absage mit der unsicheren Pandemie-Lage.

In Lahti will sich Klaebo einen Platz im norwegischen Team für das WM-Rennen über 30 km sichern. In Falun geht es ihm wohl darum, seine Sprint-Form zu testen. Der Saisonhöhepunkt in Oberstdorf steigt vom 23. Februar bis 7. März.