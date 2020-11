Langlauf-Weltcup in Dresden ohne Zuschauer

Köln (SID) - Der Langlauf-Weltcup in Dresden am 19. und 20. Dezember muss ohne Zuschauer stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit Verweis auf die neue Corona-Schutzverordnung von Sachsen mit.

Keine Zuschauer bei Langlauf-Weltcup in Dresden © SID

"Es ist schade, aber wir unterstützen die Entscheidung in vollem Umfang. Gleichwohl werden wir dafür sorgen, dass die Athleten eine tolle Atmosphäre in Dresden erleben", sagte Weltcup-Organisator Rene Kindermann.

Gekaufte Tickets werden erstattet, es ist aber auch möglich, den gezahlten Preis für den SG Klotzsche, Abteilung Biathlon, sowie den Skiklub Dresden-Niedersedlitz und der Stiftung Schneekristalle zu spenden.