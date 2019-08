Latza ist neuer Mainzer Kapitän

Mainz (SID) - Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler Danny Latza ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. "Wir haben uns für Danny als sehr erfahrenen Spieler entschieden. Er bringt viel Herzblut für Mainz 05 mit", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag: "Danny kennt die Werte, die uns wichtig sind. Er ist Leistungsträger, hat einen klaren Kopf und eine klare Meinung."

Der Mainzer Danny Latza wurde am Mittwoch Vater © SID

Latza spielt seit 2015 für die Rheinhessen, die am Samstag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals im rheinland-pfälzischen Derby beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern antreten müssen (15.30 Uhr/Sky). Zu Latzas Stellvertretern wurden Daniel Brosinski und Moussa Niakhate ernannt. Der bisherige Kapitän Stefan Bell wurde in den Mannschaftsrat gewählt.