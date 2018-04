Laufen für die, die es nicht können: Wings for Life World Run 2018

Köln (SID) - Am 6. Mai um exakt 13.00 Uhr MESZ startet zum fünften Mal der Wings for Life Run. Hunderttausende Menschen starten weltweit in ihren unterschiedlichen Zeitzonen gleichzeitig, um für Diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. In Deutschland fällt der Startschuss im Münchner Olympiapark. Jeder Läufer ist so lange auf der Strecke, bis ihn das Catcher Car, die mobile Ziellinie, einholt.

In Deutschland fällt der Startschuss in München © SID

Seit seiner Premiere 2014 hat der Wings for Life World Run mehr als 435.000 Teilnehmer aus 193 Nationen dazu animiert, knapp 4,2 Millionen Kilometer für den guten Zweck zu erlaufen und über 20,6 Millionen Euro Spenden für die Rückenmarksforschung der Wings for Life Stiftung zu sammeln.

In diesem Jahr nehmen unter anderem der Ultra-Läufer und zweimalige Sieger Flo Neuschwander und der viermalige Windsurf-Weltmeister Philip Köster teil. Rennfahrerin Christina Surer feiert in München ihr Debüt als erste weibliche Catcher-Car-Fahrerin in Deutschland.

Auch der Münchner Olympia-Eishockeyheld Dominik Kahun und Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, der das Event als Reporter begleitet, werben für den Wings for Life Run.