Laureus Awards: Federer zum fünften Mal Weltsportler des Jahres

Monaco (SID) - Tennis-Superstar Roger Federer hat bei den Laureus World Sports Awards in Monaco zum fünften Mal die begehrte Auszeichnung als Weltsportler des Jahres erhalten und ist zum Rekordhalter in dieser Kategorie aufgestiegen. Der 36-jährige Schweizer, der seit dem 19. Februar wieder als Nummer eins der Welt geführt wird, hatte den "Sport-Oscar" bereits von 2005 bis 2008 gewonnen.

Wie auch 2006 gewinnt Federer erneut Laureus Award © SID

Federer, der im Gala-Verlauf auch schon in der Kategorie Comeback geehrt worden war, nahm die Trophäe im festlichen "Salle des Etoiles" (Sternensaal) persönlich in Gegenwart von Fürst Albert von Monaco entgegen. Der Grand-Slam-Rekordsieger hatte sich in der Wahl zum Weltsportler gegen seinen Rivalen Rafael Nadal (Spanien), Weltfußballer Cristiano Ronaldo (Portugal), Formel-1-Champion Lewis Hamilton, Leichtathlet Mo Farah und den viermaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome (alle Großbritannien) durchgesetzt.

Deutsche Sportler waren nicht nominiert. 2002 und 2004 hatte Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (Kerpen) die Trophäe erhalten, sein späterer WM-Nachfolger Sebastian Vettel (Heppenheim) gewann 2014.

Die Laureus World Sport Awards werden seit 2000 vergeben. Die gemeinnützige Laureus-Stiftung, die sich weltweit mit verschiedenen Sport-Projekten für benachteiligte Kinder einsetzt, zeichnet dabei Sportler und Sportlerinnen in acht Kategorien für ihre Leistungen im zurückliegenden Kalenderjahr aus. Auf Vorschlag von rund 2000 Journalisten werden die Gewinner von einer Jury der Stiftung bestimmt.