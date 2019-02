Laureus Awards: Frankreichs Fußballer Team des Jahres

Monaco (SID) - Frankreichs Fußball-Weltmeister haben auch bei den Laureus Awards in Monaco triumphiert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps erhielt bei der Preisverleihung am Montagabend in Monaco den Award für das Team des Jahres. Die Franzosen, die im Sommer in Russland zum zweiten Mal Weltmeister geworden waren, setzten sich bei der Laureus-Wahl unter anderem gegen das Formel-1-Team von Mercedes durch.

Auszeichnung: Didier Deschamps hat das beste Team © SID

Mercedes hatte die Trophäe im Vorjahr erhalten, diesmal war an den starken Franzosen kein Vorbeikommen. Deschamps war unter den zahlreichen Gästen bei der Gala im Fürstentum und nahm den Preis persönlich entgegen.

Die Jury konnte aus einem bunten Kandidaten-Kreis wählen. Neben den Franzosen und Mercedes waren auch die Basketballer der Golden State Warriors, Europas Ryder-Cup-Team (Golf), Norwegens Winter-Olympiamannschaft und Champions-League-Sieger Real Madrid (Fußball) nominiert.