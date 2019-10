Laureus Awards finden 2020 in Berlin statt

Berlin (SID) - Der Oscar des Sports wird 2020 in Berlin verliehen. Die Laureus World Sports Awards steigen am 17. Februar des kommenden Jahres zu ihrem 20-jährigen Bestehen in der Bundeshauptstadt. Dies wurde am Montag im Stadion An der Alten Försterei, der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten Union Berlin, bekannt gegeben. Schauplatz der Gala wird die Verti Music Hall am Ostbahnhof.

2019 wurde Tennisstar Novak Djokovic ausgezeichnet © SID

2016 hatten die Laureus Awards erstmals in Berlin stattgefunden. In diesem Jahr wurden die begehrten Preise in Monaco vergeben. Dort wurden unter anderem der 16-malige Tennis-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (Serbien) und die viermalige Turn-Olympiasiegerin Simone Biles (USA) als Weltsportler und Weltsportlerin des Jahres geehrt.