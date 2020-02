Laureus: Nowitzki für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Berlin (SID) - Das deutsche Basketball-Idol Dirk Nowitzki hat bei den Laureus Awards in Berlin eine besondere Auszeichnung erhalten. Der 41-Jährige erhielt am Montagabend den Ehrenpreis für sein Lebenswerk und nahm die Trophäe in der Verti Music Hall persönlich entgegen.

Dirk Nowitzki wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet © SID

Nowitzki hatte in der nordamerikanischen Profiliga NBA 21 Jahre lang für die Dallas Mavericks gespielt und 2011 den Titel gewonnen. Mit 31.560 Punkten belegt der Würzbuger Rang sechs auf der Liste der NBA-Topscorer.

Die gemeinnützige Laureus-Stiftung, die sich weltweit mit verschiedenen Sport-Projekten für benachteiligte Kinder einsetzt, zeichnet Sportler und Sportlerinnen für ihre Leistungen im zurückliegenden Kalenderjahr aus.