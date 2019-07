Lausanne: Korpatsch verpasst erstes Finale auf WTA-Tour

Lausanne (SID) - Die Hamburger Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat ihren ersten Finaleinzug auf der WTA-Tour verpasst. Die 24-Jährige musste sich im Halbfinale des Sandplatzturniers im Schweizer Lausanne der an Position drei gesetzten Französin Alize Cornet nach 1:47 Stunden 3:6, 4:6 geschlagen geben. Für Korpatsch war der Einzug ins Halbfinale der bislang größte Erfolg auf der Profitour.

Korpatsch unterlag im Halbfinale von Lausanne © SID

Die topgesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) hatte am Genfer See in der ersten Runde aufgegeben, Tatjana Maria (Bad Saulgau), Mona Barthel (Neumünster) und Antonia Lottner (Düsseldorf) verloren ihre Erstrundenmatches.