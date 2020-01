Laut Medien: Streich vor Vertragsverlängerung in Freiburg

Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich steht offenbar vor einer erneuten Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Laut der Bild-Zeitung will der 54-Jährige über das Saisonende hinaus bei den Breisgauern bleiben. Demnach plane der dienstälteste Coach der Eliteklasse, der seit rund acht Jahren die sportlichen Geschicke des Sport-Clubs bestimmt, eine Verlängerung bis zum Ende der kommenden Saison.

Christian Streich scheint Trainer in Freiburg zu bleiben © SID

"Christian ist sicher ein ganz besonderer Typ, ein besonderer Trainer und schon sehr lange im Amt, was auf dieser Position keine Selbstverständlichkeit ist", sagte Freiburgs Vorstand Oliver Leki am Donnerstag beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf: "Er hat sich unglaubliche Sympathien erworben." Wenn das Team auf der Position des Trainers "irgendwann eine Veränderung haben sollte, ist es ein riesiger Verlust", führte Leki aus.