Laver Cup: Zverev siegt mit Federer im Doppel - Europa führt

Köln (SID) - Sieg an der Seite seines Idols: Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Laver Cup in Genf sein Doppel mit Vorbild Roger Federer gewonnen und dem Team Europa im Duell mit dem Team Rest der Welt einen wichtigen Punkt beschert. Der Hamburger und der Schweizer bezwangen den Kanadier Denis Shapovalov und den US-Amerikaner Jack Sock mit 6:3, 7:5 und brachten das Team Europa zum Abschluss des ersten Tages mit 3:1 in Front.

Alexander Zverev und Roger Federer gewinnen ihr Spiel © SID

Für Europa gewannen zuvor Dominik Thiem (Österreich) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) ihre Einzel, Sock punktete für den Rest der Welt. Der Laver Cup wird in diesem Jahr zum dritten Mal ausgetragen, bei den vergangenen beiden Ausgaben triumphierte das Team Europa jeweils souverän. Für die deutsche Nummer eins Zverev hatte sich bereits im Vorjahr durch ein gemeinsames Doppel mit Federer ein Traum erfüllt, damals verlor das Duo allerdings in drei Sätzen.

Beim Laver Cup treten als Art Pendant zum Ryder Cup im Golf zwei sechsköpfige Mannschaften aus Europa und dem Rest der Welt gegeneinander an. Innerhalb von drei Tagen werden neun Einzel sowie drei Doppel gespielt. Jeden Tag wird ein Punkt mehr für einen Sieg vergeben. Für den Gesamtsieg sind 13 Punkte notwendig. Jedes Mitglied des Siegerteams erhält 250.000 Dollar, es werden keine Punkte für die Weltrangliste vergeben.