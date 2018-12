Lazio hat Interesse an Caligiuri und Donati

Rom (SID) - Der frühere italienische Fußballmeister Lazio Rom hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri von Bundesligist Schalke 04. Das berichtete der Corriere della Sport am Samstag. Lazio-Sportdirektor Igli Tare will den 30-Jährigen demnach schon im Januar holen. Der Deutsch-Italiener spielt seit Januar 2017 für Schalke und hat einen Vertrag bis 2020.

Caligiuri ist offenbar im Visier von Lazio Rom © SID

Lazio interessiert sich angeblich auch für Außenverteidiger Giulio Donati (28), dessen Vertrag beim FSV Mainz 05 im Sommer ausläuft. Mit dem früheren italienischen U21-Nationalspieler, seit 2016 in Mainz, wollen die Römer ihre Abwehr stärken.