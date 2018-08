Lebensretter Halo? Verstappen ist nicht überzeugt

Monza (SID) - Formel-1-Pilot Max Verstappen (20) bezweifelt, dass der Cockpit-Schutzbügel Halo seinem Kollegen Charles Leclerc (20) bei dessen Unfall zuletzt in Belgien das Leben gerettet hat. "Auch ohne Halo wäre er nicht getroffen worden", sagte Verstappen vor dem Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL). Das Thema sei zu sehr "dramatisiert" worden, meinte der Red-Bull-Fahrer.

Verstappen ist vom Cockpitschutz Halo nicht überzeugt © SID

Der Titanbügel an Leclercs Sauber wies nach dem Startcrash zuletzt in Spa deutliche Spuren auf. Nach einem missglückten Bremsmanöver von Nico Hülkenberg hob der McLaren von Fernando Alonso ab, schoss im Tiefflug über Leclercs Cockpit hinweg und traf dabei den Halo. "Es sah ehrlich gesagt im Fernsehen schlimmer aus, vom Auto aus war es nicht so schlimm", sagte Leclerc nun: "Wir können nicht wissen, was ohne Halo passiert wäre. Aber ich war sehr glücklich, ihn über meinem Kopf zu haben."

Hülkenberg war froh, dass sein Fehler keine ernsthafteren Konsequenzen hatte. "Wir können natürlich nicht sagen, was ohne Halo gewesen wäre, aber wenn du die Bilder danach gesehen hast, dann hat er seinen Job erledigt", sagte der Emmericher.

Der zu dieser Formel-1-Saison eingeführte Cockpitschutz ist unter den Fahrer umstritten.