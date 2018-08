Lebenswerk: Otto Rehhagel wird mit Sportbild Award geehrt

Hamburg (SID) - Trainerlegende Otto Rehhagel (80) wird in diesem Jahr mit dem Sportbild Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis wird dem Bundesliga-Urgestein am kommenden Montag in Hamburg überreicht. Kaum eine Figur prägte die Bundesliga-Geschichte so wie der gebürtige Essener, der mit seinen 832 Spielen an der Seitenlinie der unangefochtene Rekordtrainer ist.

Otto Rehhagel stand in 832 Spielen an der Seitelinie © SID

Rehhagel gewann mit seinen Teams drei deutsche Meisterschaften und holte drei DFB-Pokalsiege, mit Werder Bremen sicherte er sich 1992 den Europapokal der Pokalsieger. 2004 holte er im Alter von 65 Jahren mit dem krassen Außenseiter Griechenland den EM-Titel - ein Coup, der bis heute als größte Überraschung der EM-Geschichte gilt.