Lehmann neuer Co-Trainer in Augsburg - Caiuby freigestellt

Augsburg (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann als Co-Trainer verpflichtet. Dies teilte der Tabellen-15. am Montagnachmittag mit, der 49-jährige Lehmann erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Er soll FCA-Chefcoach Manuel Baum unterstützen und wird an der Seite der weiteren Co-Trainer Tobias Zellner, Michael Wimmer und Jonas Scheuermann arbeiten.

Medien: Jens Lehmann wird Co-Trainer in Augsburg © SID

"Der FC Augsburg hat in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen, auch wenn es sportlich aktuell nicht ganz nach Wunsch läuft", sagte Lehmann, der am Dienstag vorgestellt wird: "Es ist eine tolle Chance für mich, als Co-Trainer in der Bundesliga zu arbeiten und mitzuhelfen, dass die Spieler als Team ihre bestmöglichen Leistungen auf den Platz bringen können."

Lehmann hatte bereits beim FC Arsenal Erfahrungen als Co-Trainer gesammelt, in der Saison 2017/2018 arbeitete er im Trainerstab von Arsenal-Teammanager Arsene Wenger.

Der brasilianischer Stürmer Caiuby wurde am Montagabend nach dessen verspäteter Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub freigestellt. Der 30-Jährige, so der FCA, könne sich einen neuen Verein suchen.

"Grundsätzlich bringen wir Verständnis für private Probleme auf, können aber das Gesamtverhalten von Caiuby nicht nachvollziehen und tolerieren. Mit seiner Handlungsweise schadet er dem FC Augsburg und vor allem der Mannschaft, die ihn trotz einiger Verfehlungen immer unterstützt hat", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, nach einem persönlichen Gespräch mit Caiuby.

Innenverteidiger Martin Hinteregger hatte nach dem 0:1 im Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag mit seiner Kritik an Trainer Manuel Baum ("Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen") ebenfalls für Aufsehen gesorgt. Reuter kündigte Gespräche mit dem Österreicher an: "Diese Aussagen gehen nicht. Das werden wir zunächst intern besprechen."