Leicester kassiert Rückschlag - Tottenham gewinnt Nord-London-Derby

Köln (SID) - Der frühere englische Fußballmeister Leicester City hat im Kampf um die Champions League einen empfindlichen Rückschlag kassiert. Das Team von Brendan Rodgers unterlag am 35. Spieltag der Premier League bei Abstiegskandidat AFC Bournemouth trotz Halbzeitführung 1:4 (1:0). Damit bleiben die Foxes zwar zunächst auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Am Montagabend könnte Rekordmeister Manchester United mit einem Sieg gegen den FC Southampton aber vorbeiziehen.

Rückschlag für Rodgers und die Foxes © SID

Bereits zuvor hatte Tottenham Hotspur das prestigeträchtige Nord-London-Derby gegen den FC Arsenal für sich entschieden und wichtige Punkte im Kampf um das internationale Geschäft gesammelt. Die Spurs von Teammanager Jose Mourinho setzten sich an der White Hart Lane 2:1 (1:1) durch und zogen am Lokalrivalen vorbei auf Rang acht. Bei Arsenal stand Mesut Özil erneut nicht im Kader.

Englands Nationalspieler Jamie Vardy (23.) brachte den Sensationsmeister von 2016 in Bournemouth in Führung. Nach der Pause drehten Junior Stanislas (65., Foulelfmeter), Dominic Solanke (67., 87.) und ein Eigentor von Jonny Evans (83.) das Spiel. Der ehemalige Freiburger Caglar Söyüncü sah bei Leicester wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (67.).

In London brachte der französische Stürmer Alexandre Lacazette (16.) die Gunners von Teammanager Mikel Arteta in Führung. Nur drei Minuten später glich der frühere Bundesligaprofi Heung-min Son aus. In der Schlussphase sorgte Toby Alderweireld (81.) per Kopf nach Ecke für den Siegtreffer. Bei Arsenal stand 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi in der Startelf, Mesut Özil fehlte wegen Rückenproblemen.