Leicester widmet verstorbenem Besitzer Statue

Leicester (SID) - Der englische Fußball-Erstligist Leicester City wird seinen verstorbenen Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha mit einer Statue ehren. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Die Statue soll außerhalb des heimischen Stadions aufgestellt werden. Der Thailänder Srivaddhanaprabha und vier weitere Personen waren am 27. Oktober bei einem Hubschrauber-Absturz nahe des Stadions ums Leben gekommen.

Srivaddhanaprabha war seit 2010 Besitzer von Leicester © SID

"Wir können nie zurückgeben, was er für uns getan hat - für mich als Sohn, für unsere Familie, für jeden, der mit Leicester City verbunden ist und darüber hinaus", sagte Vichais Sohn Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Am vergangenen Sonntag waren Spieler und Mitarbeiter des Premier-League-Klubs in die thailändische Hauptstadt Bangkok gereist, um an den Trauerzeremonien teilzunehmen.