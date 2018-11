Leicht verletzter Hector bleibt bei Nationalmannschaft

Leipzig (SID) - Entwarnung bei Jonas Hector: Der Fußball-Nationalspieler hat sich im Länderspiel am Donnerstagabend in Leipzig gegen Russland (3:0) nur eine Verstauchung des linken Sprunggelenks zugezogen. Der 28 Jahre alte Profi von Zweitligist 1. FC Köln wird im Kreis der Nationalmannschaft behandelt und vorerst nicht vor dem wegweisenden letzten Gruppenspiel der Nations League am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Gelsenkirchen gegen die Niederlande abreisen.