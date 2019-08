Leichtathletik: DM 2021 wieder in Kassel

Kassel (SID) - Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften kehren 2021 ins Auestadion in Kassel zurück. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag mit. Der genaue Termin der DM werde noch bekanntgegeben.

Die DM findet 2021 wieder in Kassel statt © SID

"Kassel war bisher immer ein guter Gastgeber", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing. Zuletzt hatten die nationalen Titelkämpfe der Leichtathleten vor drei Jahren in Kassel stattgefunden. In diesem Jahr wurde die DM im Rahmen des Multisport-Events "Die Finals" in Berlin ausgetragen, 2020 ist Braunschweig Gastgeber.