Leichtathletik: Deutsche Meisterschaften 2021 und 2023 tauschen Ausrichter

Köln (SID) - Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2021 finden in Braunschweig statt und nicht wie ursprünglich geplant in Kassel. Im Gegenzug soll Kassel die Ausrichtung der DM im Jahr 2023 von Braunschweig übernehmen. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag nach einer Entscheidung des DLV-Präsidiums mit. Bereits in diesem Jahr finden die Meisterschaften (8./9. August) in Braunschweig statt.

Dieses Jahr findet die DM in Braunschweig statt © SID

"Wir freuen uns sehr, dass wir die kommenden Deutschen Meisterschaften mit erfahrenen und engagierten Partnern an unserer Seite durchführen können. Die jetzigen Neuvergaben bieten sowohl uns als auch den Ausrichter-Städten Braunschweig und Kassel Planungssicherheit und in einer schwierigen Zeit zugleich die Möglichkeit, auf bereits vorliegende Konzepte und Routinen zurückzugreifen", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing.