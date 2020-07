Leichtathletik: Deutsche Meisterschaften doch mit Krause und Co.?

Hamburg (SID) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig (8./9. Juli) nun doch die Laufwettbewerbe über 1500 und 5000 m sowie 3000 m Hindernis ins Programm nehmen. Ein entsprechendes Durchführungs- und Hygiene-Konzept wurde der Stadt Braunschweig und dem Land Niedersachsen bereits zur Prüfung vorgelegt, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.

Hindernis-Europameisterin Krause könnte starten © SID

"Die erfolgreichen bundesweiten Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen schrittweisen Lockerungen der behördlich angeordneten Schutzmaßnahmen eröffnen uns die Möglichkeit, unser DM-Konzept um die noch fehlenden Wettbewerbe zu erweitern", sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska: "Wir hoffen, dass wir in Braunschweig deutsche Meisterschaften mit dem vollständigen Programm der Einzel-Disziplinen erleben können. Das war unser Ziel, und entsprechend haben wir in vielen Gesprächen und Abstimmungen darauf hingearbeitet."

Wegen behördlicher Vorgaben im Zuge der Coronakrise hatten die Laufwettbewerbe ursprünglich nicht auf dem Meisterschafts-Programm gestanden, der Sicherheitsabstand bei diesen Disziplinen hätte nicht gewährleistet werden können - Stars wie Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause hatten die Pläne daraufhin stark kritisiert.

In Niedersachsen gilt für Sport ein Mindestabstand von 2 m, Wettkämpfe in Kontaktsportarten sind verboten. "Sollten diese Regelungen nicht rechtzeitig vor der DM aufgehoben werden, will der DLV unter der Voraussetzung von mindestens zwei negativen Corona-Tests der teilnehmenden Athleten sowie mithilfe detaillierter Anreise-, Unterbringungs- und Abstands-Regelungen eine Zulassung der Lauf-Wettbewerbe erwirken", teilte der Verband weiter mit.