Leichtathletik: Europa und die USA 2019 im Teamvergleich

Köln (SID) - Im Vorfeld der WM 2019 treffen sich die Leichtathleten aus Europa und den USA im weißrussischen Minsk zum Teamvergleich. "Wir sind stolz darauf mitzuteilen, dass solch ein Wettkampf zum ersten Mal seit den 1960er Jahren stattfinden wird", sagte Svein Arne Hansen, Präsident des europäischen Leichtathletik-Verbands, am Dienstag. Das Duell der beiden Mannschaften steigt am 9. und 10. September, die WM in Doha/Katar findet vom 28. September bis 6. Oktober statt.

Europa und USA treten im Teamvergleich gegeneinander an © SID

Nahezu alle WM-Disziplinen plus eine Mixed-Staffel sollen zum Programm gehören. Die europäischen Athleten können sich bei der Team-EM (9. bis 11. August) für den Wettkampf qualifizieren, mindestens zehn Weißrussen sollen zur Mannschaft gehören. Für einen Sieg in einer Einzeldisziplin gibt es 7000 Euro Preisgeld, für Platz acht gibt es 500 Euro.