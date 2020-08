Leichtathletik: Nächstes Diamond-League-Meeting verschoben

Hamburg (SID) - Der Kalender der Diamond-League-Meetings in der Leichtathletik dünnt sich wegen der Coronavirus-Pandemie weiter aus. Ein zweites in China geplantes Meeting kann in diesem Jahr nicht mehr stattfinden, wie der Weltverband World Athletics am Freitag bekannt gab. Eigentlich hätte das Event am 17. Oktober stattfinden sollen, nun wird es voraussichtlich 2021 nachgeholt. Der Ort steht noch nicht fest.

Kein zweites Meeting in China für Stars wie Duplantis © SID

2021 hoffen die Macher der Diamond League wieder auf 15 Meetings. In diesem Jahr umfasst der Kalender coronabedingt bisher acht Meetings.