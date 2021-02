Leichtathletik: Platz zwei für Schwanitz, Krause stark

Köln (SID) - Die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) hat beim Hallen-Meeting in Lievin/Frankreich Platz zwei belegt. Die 35-Jährige kam bei dem Wettbewerb im Rahmen der World Athletics Indoor Tour auf 18,93 m und musste sich nur Auriol Dongmo geschlagen geben. Die Portugiesin stieß 19,18 und blieb damit knapp einen halben Meter unter ihrer Jahresweltbestleistung von 19,65.

Christina Schwanitz wird Zweite © SID

In guter Form präsentierte sich die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier). Im Flachrennen über 3000 m wurde die zweimalige WM-Dritte in 8:55,25 Minuten Zehnte und lag dabei nur sechs Sekunden über ihrer Bestzeit. Den Sieg in einem hochkarätig besetzten Lauf holte sich Lemlem Hailu (Äthiopien) in 8:32,55 Minuten vor Doppel-Weltmeisterin Sinan Hassan aus den Niederlanden (8:33,62) und Weltrekordhalterin Beatrice Chepkoech (Kenia/8:34,21).

Gudaf Tsegay brach den sechs Jahre alten Hallen-Weltrekord über 1500 m. Die Äthiopierin gewann in 3:53,09 Minuten und verbesserte die bisherige Bestmarke ihrer Landsfrau Genzebe Dibaba, die 2015 in Karlsruhe 3:55,17 gelaufen war. In 7:24,98 Minuten verpasste ihr Landsmann Getnet Wale über 3000 m nur um acht Hundertstel den Hallen-Weltrekord des Kenianers Daniel Komen (7:24,90).

Für einen Hallen-Europarekord sorgte über 1500 m Doppel-Europameister Jakob Ingebrigtsen. Der Norweger triumphierte in seinem ersten Rennen des Jahres in 3:31,80 Minuten.

Hinter den Erwartungen zurück blieb der Stabhochsprung der Männer. Weltrekordhalter Armand Duplantis, der jüngst mit 6,03 m für eine Jahres-Weltbestleistung gesorgt hatte, absolvierte nur zwei Sprünge und siegte mit 5,86 m. Wegen Problemen an der Achillessehne verzichtete der Star aus Schweden auf weitere Versuche. Höhengleich Zweiter wurde Chris Nielsen (USA), Rang drei ging an Ex-Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich/5,80).